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- 2023TUBE38周年横浜スタジアムコラボベースボールシャツOサイズお値さげ
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商品詳細
サイズを間違えてしまい、買い直したのでダブってます。お品物は新品未開封です。大切に持ち帰りましたが、多少のシワや袋のヨレなど神経質な方は、ご遠慮ください。コレクションされてる方、いかがですか？お値段は相談ありです。個別で相談OKです。コメントくれたら専用作ります
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