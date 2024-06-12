LE SSERAFIM FLAME RISES ブレスレット

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商品詳細
LESSERAFIMルセラフィム2023LESSERAFIMTOUR'FLAMERISES'INSEOULBRACELETS-Mサイズメインチャーム:2×0.6×0.4ブレスレット全長:18.5フォトカード付き(5.4×8.6)目立った汚れはありませんが一度開封済みですので指紋や初期傷などを気にされる方はご購入をお控えください。
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