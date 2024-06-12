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LE SSERAFIM FLAME RISES ブレスレット
商品番号 C24862614808
商品名

LE SSERAFIM FLAME RISES ブレスレット
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,220 円
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商品詳細

LESSERAFIMルセラフィム2023LESSERAFIMTOUR'FLAMERISES'INSEOULBRACELETS-Mサイズメインチャーム:2×0.6×0.4ブレスレット全長:18.5フォトカード付き(5.4×8.6)目立った汚れはありませんが一度開封済みですので指紋や初期傷などを気にされる方はご購入をお控えください。
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