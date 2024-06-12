Hey! Say! JUMP 9ぷぅ9人セット オマケ付き

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ご覧頂きありがとうございます。9ぷぅのセット販売になります。（画像1参照）だいきんぐ1体、ツアーバックがオマケとなります。（バックには汚れあり）素人判断で、美品かと思いますが多少の傷，汚れはありますので、完品をお求めの方は御遠慮下さい。チェーン、タグ、外袋は付いていないので、ご理解の上でのご購入をお願いいたします。セット販売ですので、バラ売りには対応致しかねます。よろしくお願いいたします。#Hey!Say!JUMP#山田涼介#くるすけ#知念侑李#さぼねん#中島裕翔#ゆうじっく#岡本圭人#けいとる#有岡大貴#だいきんぐ#伊野尾慧#いのてり#髙木雄也#ゆーやせーばぁ#八乙女光#ぴーたん#薮宏太#やぶんぶん#9ぷぅ#きゅうぷう#ツアーグッズ#TOUR#グッズ#JUMP#ジャニーズ