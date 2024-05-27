中村晋也　飛翔　ブロンズ　壁掛け

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商品詳細
作者 中村晋也実寸 縦20.5横26.5厚さ2cm付属品 略歴書 保管布 中箱 外箱裏面にシールの剥がし跡あり。裏面額左上欠けあり。中箱はまぁまぁ綺麗ですが、外箱に汚れ傷あり。外箱はおまけ程度とお考えください。額裏面の欠け、シール跡、外箱の汚れと傷のためやや傷や汚れありとしています。未使用品ですが個人保管ですので、完璧なコンディションを気になさる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/unusable214574.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador159806.html
http://narcologia.ru/goods/providence397994.html
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