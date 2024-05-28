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CASIOキーボードCTK-240
商品番号 D29687114096
商品名

CASIOキーボードCTK-240
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOCTK-240キーボードです。子供が短大の時に使用していましたが使わなくなった為、押し入れに保管してました。状態はキズ、汚れなく綺麗です。全て音がなり故障もありません。充電器、取扱説明書、箱もあります。必要な方おられましたら宜しくお願いします。
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