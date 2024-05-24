「バットマンVSスーパーマン」スーパーマンとアーマードバットマン

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商品詳細
DCMultiverseシリーズのバットマンvsスーパーマン￼￼2点セット1.スーパーマン￼￼2.アーマードバットマン●サイズ:縦30cm●状態：子供が気に入らなかったので出品しました。飾らずに室内にて袋に入れて保管していました。新品未開封の公式商品です。箱の周り傷があります。中身は問題ないです。美品ですが、使用感が気になる方は写真でご確認ください。#マテル#バットマンvsスーパーマンフィギュア種類コレクションフィギュアフィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···1/6
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