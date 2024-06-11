アルトサックス ヤマハ YAS-82Z

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商品詳細
目立つほどでは無いスレ傷がありますが全体的にきれいな状態で、音出し共々良好なコンディションです。ほとんど保管が多くたまに出しては吹いていましたが、状態の良いうちに出品する事にしました。付属品（ケース、マウスピース、ストラップ、スワブ）中古になります。
http://narcologia.ru/goods/sucrose100340.html
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