Bach トロンボーン/ユーフォニアム(太管)用MP スタンダード 銀メッキ ...

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商品詳細
◎ご購入前に、必ずコメント欄にて在庫確認をお願いいたします。※こちらは「太管」用マウスピースです。※店舗でも販売しているため、万が一在庫が無い場合はご了承ください。※試奏のためパッケージを開封している場合がございます。また、箱や内装に傷みがある場合がございますので、予めご了承ください。金管マウスピースの定番、バックのトロンボーン(太管)用マウスピーススタンダードシリーズ。プロ奏者から初心者まで幅広く使用されている、はじめの一本に最適なマウスピースです。下記の品番よりお選びください。〇1-1/2G〇2G〇3G〇4G〇5G〇5GS〇6-1/2A〇6-1/2AL〇6-1/2AM〈437〉
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