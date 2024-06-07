Roland Jupiter-50 シンセサイザー

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商品詳細
数年前に購入してからほとんど使う機会がなかったので、断捨離のため手放します。非喫煙環境にて保管。動作確認一通りしました。通電OKで、各キー、スイッチに不具合はないようです。付属品は写真に写っているものに加え、JUNO-STAGEのソフトケースもお付けします。（jupiter50がピッタリ収まり持ち運びに便利です）ご購入の際は自宅保管の中古品とご留意のうえ、よろしくお願いいたします。種類···キーボード・シンセサイザーレベル···中級者
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