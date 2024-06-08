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ミュージカル刀剣乱舞 小竜景光 B2タペストリー セット
商品番号 S38315700164
商品名

ミュージカル刀剣乱舞 小竜景光 B2タペストリー セット
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小竜景光(長田光平)のB2タペストリーです。バラ売り不可全て日の当たらない部屋で短期間飾っておりました。その後は元の袋に戻し暗所にて保管。大切にしていたので綺麗な状態です。⚠️過度に神経質な方はご遠慮下さい。即購入可⭕️#ミュージカル刀剣乱舞#小竜景光#長田光平
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