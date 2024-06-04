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星のカービィ　スウィングカービィ　ドリームランド　フィギュア　リーメント
商品番号 G56986962359
商品名

星のカービィ　スウィングカービィ　ドリームランド　フィギュア　リーメント
ブランド名 リーメント
特別価格 税込 518 円
在庫状況 あり

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商品詳細

星のカービィ　フィギュア　リーメント●SwingKirbyinDreamLand①スリープカービィ　１点クレーンゲームで獲得した為、アーム傷・へこみ・汚れ等はご了承ください。また、プライズ品のため、初期のキズ汚れ等はご了承ください。中身確認のため箱を開封しましたが未使用になります。箱の中に戻しての発送になります。未使用品ですが自宅保管のため、神経質な方はご購入をお控え下さい。発送は、水濡れ対策の袋に入れ、プチプチで梱包し、紙袋に入れて定形外郵便での発送を予定しております。郵便局窓口にて手続きをするため、土日祝日の発送はできかねますのでご了承下さい。《ばら売り価格》①スリープカービィ　　　1,555円②ワドルディ　　　　　　1,666円③カービィ＆エフィリン　1,222円⑥カービィ＆マホロア　　1,777円以上をご了承して頂ける方のご購入をお待ちしております。スリープカービィSleepKirbyワドルディWaddleDeeカービィ＆エフィリンKirby\u0026ElfilinまんまるカービィRoundKirbyアイスカービィ＆チリーIceKirby\u0026Chillyカービィ＆マホロアKirby\u0026MagolorRe-MeNTインテリアフィギュアゆらゆらスウィングカービィインドリームランドキャラクター...コミック・アニメ・ゲームフィギュア種類...コレクションフィギュア
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