星のカービィ　スウィングカービィ　ドリームランド　フィギュア　リーメント

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星のカービィ フィギュア リーメント●SwingKirbyinDreamLand①スリープカービィ １点クレーンゲームで獲得した為、アーム傷・へこみ・汚れ等はご了承ください。また、プライズ品のため、初期のキズ汚れ等はご了承ください。中身確認のため箱を開封しましたが未使用になります。箱の中に戻しての発送になります。未使用品ですが自宅保管のため、神経質な方はご購入をお控え下さい。発送は、水濡れ対策の袋に入れ、プチプチで梱包し、紙袋に入れて定形外郵便での発送を予定しております。郵便局窓口にて手続きをするため、土日祝日の発送はできかねますのでご了承下さい。《ばら売り価格》①スリープカービィ 1,555円②ワドルディ 1,666円③カービィ＆エフィリン 1,222円⑥カービィ＆マホロア 1,777円以上をご了承して頂ける方のご購入をお待ちしております。スリープカービィSleepKirbyワドルディWaddleDeeカービィ＆エフィリンKirby\u0026ElfilinまんまるカービィRoundKirbyアイスカービィ＆チリーIceKirby\u0026Chillyカービィ＆マホロアKirby\u0026MagolorRe-MeNTインテリアフィギュアゆらゆらスウィングカービィインドリームランドキャラクター...コミック・アニメ・ゲームフィギュア種類...コレクションフィギュア