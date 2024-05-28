brainwaves ピッチシフター

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商品詳細
写真のものになります。新品購入後、数回室内で使用しました。踏む力加減でパラメーターをコントロールできるマッシュフットスイッチが付いていますので、エクスプレッションペダルがなくてもワーミーのようにピッチなどをコントロール出来ます。原音はトゥルーバイパスされます。ピッチシフター、デチューン、ワーミー、オクターバー（上下）、として使えます。BRAINWAVESPITCHSHIFTERtcelectronic#tcelectronic#BRAINWAVESPITCHSHIFTER#ピッチシフター#デチューン#ワーミー#オクターバー
http://narcologia.ru/goods/composite431854.html
http://narcologia.ru/goods/passivity115383.html
http://narcologia.ru/goods/organization731062.html
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