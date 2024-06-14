S.H.フィギュアーツ】バッキー(アベンジャーズ インフィニティ・ウォー ...

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商品詳細
S.H.フィギュアーツバッキー(アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー)(魂ウェブ商店限定)定価：6480円2018年に発売された商品です。購入後は箱にしまったままクローゼットで保管していました。サイズは1/12スケールです。発送の際は箱ごと発送いたします。※即購入可#BANDAISPIRITS#アベンジャーズ_インフィニティ・ウォー『アベンジャーズ』シリーズマーベルコミック#ウインター・ソルジャー#S_H_フィギュアーツバッキー_アベンジャーズ_インフィニティ・ウォー__魂ウェブ商店限定_フィギュア種類···コレクションフィギュア
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