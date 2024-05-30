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篠田義一の茶盌
商品番号 H55674422466
商品名

篠田義一の茶盌
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具とも箱篠田義一の清水窯茶盌信州の代表する陶芸家日展入選長きに渡り様々な展示会の審査員を務められた保管が難しく成りました。大切にしてくださる方宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/peroration850215.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle870366.html
http://narcologia.ru/goods/conception688857.html
篠田義一の茶盌
篠田義一の茶盌-
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