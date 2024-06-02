なにわ男子　大橋和也　ちびぬい　ブレスレット付き

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商品詳細
なにわ男子大橋和也くんのちびぬい第一弾です。開封し自宅に飾ってました。外には持ち出していません。目立つような傷や汚れはありませんが、開封済みの商品であることをご理解ください。外袋なしです。デビューツアーグッズのブレスレットも、よければおまけでおつけします。人気グループ···なにわ男子グッズ種類···ちびぬい
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