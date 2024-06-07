マーベルレジェンド キャプテンアメリカ シールド

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作中と同じように傷をつけていますので写真3枚目ご確認ください。お安く設定しています。この外箱のまま出荷します。【マーベルエンターテインメントを再現】このプレミアムロールプレイ用シールドは、マーベルエンターテインメントのファルコン＆ウィンター・ソルジャーに登場するシールドを再現しています。【調節可能なストラップが付いた高品質シールド】調節可能なストラップが付いているので、キャプテン・アメリカが正義のために戦いに臨むシーンのようにシールドを装着することができます。【直径24インチ(約61cm)のフルサイズで再現】細部にまでこだわったアイテムで、マーベルエンターテインメントに登場するお馴染みのアイテムを精巧に再現した1:1のフルスケールデザインとなっています。【マーベルレジェンドシリーズコレクター用シールド】ハズブロのレジェンドシリーズならではの高品質のデザインを施した完璧なコスチューム/コレクション用アイテムです。マーベルファンの皆さんにご満足いただけること間違いなしです。