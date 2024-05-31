BTS BE FC ホログラム ラキドロ トレカ ナムジュン RM

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商品詳細
即購入可能❗ご購入・コメント前にプロフィール一読お願いいたします。新品未開封です。目立った傷や汚れは見当たりませんが、神経質な方はご遠慮くださいませ。裏面に写っている白い点は光の反射ですのでご安心ください。防水＋硬質ケース他商品とおまとめ購入でお値下げ可能です。↓出品中の関連商品#そるとBTSラッキードロー
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