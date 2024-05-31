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商品詳細
主な素材...銅大きさ 高さ約２３．７cm 幅約１６cm×約６cm重さ 約１１４４g経年劣化が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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仏教美術 古銅 八手観音像 仏像 置物 R6190
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