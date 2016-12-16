ベルナールビュッフェ　大判サイズ　レゾネ、ミックストメディア　風景画

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●ベルナール・ビュッフェは、フランスの画家。第二次世界大戦後の具象絵画の代表的な画家のひとり●●作家名 ベルナール・ビュッフェ●技法 レゾネ ●題名 風景画コンディション 額装 スレアタリ有りアクリル板 傷 アタリ有り●額装サイズ サイズ縦66センチ×83センチアクリル板付き検索ワード 藤田嗣治片岡球子東山魁夷岡本太郎藤城清治加山又造草間彌生絹谷幸二山下清ゴッホ 岡本太郎ピカソ日本人/人気アーティスト···東山魁夷形式···額縁入り主題···風景・海景