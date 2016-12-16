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ベルナールビュッフェ　大判サイズ　レゾネ、ミックストメディア　風景画
商品番号 X88533977909
商品名

ベルナールビュッフェ　大判サイズ　レゾネ、ミックストメディア　風景画
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ベルナール・ビュッフェは、フランスの画家。第二次世界大戦後の具象絵画の代表的な画家のひとり●●作家名　ベルナール・ビュッフェ●技法　　レゾネ　●題名　風景画コンディション　額装　スレアタリ有りアクリル板　傷　アタリ有り●額装サイズ　サイズ縦66センチ×83センチアクリル板付き検索ワード　藤田嗣治片岡球子東山魁夷岡本太郎藤城清治加山又造草間彌生絹谷幸二山下清ゴッホ　　　　　　岡本太郎ピカソ日本人/人気アーティスト···東山魁夷形式···額縁入り主題···風景・海景
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