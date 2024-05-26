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ブレステイキング ストラップ B♭クラリネット/Sサイズ
商品番号 G10682308238
商品名

ブレステイキング ストラップ B♭クラリネット/Sサイズ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブレステイキングBREATHTAKINGB♭クラリネット用ストラップブラックSサイズ定価24,750円2〜3ヶ月週1ペースで使いました。面倒になって使わなくなったため出品します。付属のコードは付いていません。目立った劣化や汚れはありません。箱が潰れています。説明書は同封します。装着することでフィンガリングが楽になりました。Sは学生さんや女性に合うサイズだと思います。即購入OKです。
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