ブレステイキング ストラップ B♭クラリネット/Sサイズ

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商品詳細
ブレステイキングBREATHTAKINGB♭クラリネット用ストラップブラックSサイズ定価24,750円2〜3ヶ月週1ペースで使いました。面倒になって使わなくなったため出品します。付属のコードは付いていません。目立った劣化や汚れはありません。箱が潰れています。説明書は同封します。装着することでフィンガリングが楽になりました。Sは学生さんや女性に合うサイズだと思います。即購入OKです。
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