ポケモンカード　黒炎の支配者BOX 即発送

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商品詳細
ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)3店舗のコンビニで集めたバラパック30パック分ですパック制限内訳15パック10パック5パック 封入率はランダムです。中身での評価はご遠慮ください。即購入⭕️
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