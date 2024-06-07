クランポン　クラリネット　E13

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商品詳細
BuffetCramponE13B♭クラリネット10年前に購入し、吹奏楽部にて使用しておりました。関西大会まで出場してる強豪校だった為、楽器をしっかり吹き込んでいます。なので初心者の方でも吹きやすいと思います！緑色に変色してるところもございます。中古品ということをご了承いただける方のみ購入お願いします。付属品・楽器本体(マウスピース・リガチャー込み)・ハードケース・ソフトケースオレンジ・クロス・スワブ・新品リード・コルクグリル(使用済みのもの)・親指クリップ黒ソフトケースのオレンジは別で購入している非売品です！こちらもセットでおつけします。#クラリネット#管楽器#clarinet#クランポン#セルマー#ヤマハ#吹奏楽部#クランポンクラリネット
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