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クランポン　クラリネット　E13
商品番号 E57514012708
商品名

クランポン　クラリネット　E13
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 32,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BuffetCramponE13B♭クラリネット10年前に購入し、吹奏楽部にて使用しておりました。関西大会まで出場してる強豪校だった為、楽器をしっかり吹き込んでいます。なので初心者の方でも吹きやすいと思います！緑色に変色してるところもございます。中古品ということをご了承いただける方のみ購入お願いします。付属品・楽器本体(マウスピース・リガチャー込み)・ハードケース・ソフトケースオレンジ・クロス・スワブ・新品リード・コルクグリル(使用済みのもの)・親指クリップ黒ソフトケースのオレンジは別で購入している非売品です！こちらもセットでおつけします。#クラリネット#管楽器#clarinet#クランポン#セルマー#ヤマハ#吹奏楽部#クランポンクラリネット
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