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クロサギ コスチュームベア 平野紫耀 新品未開封
商品番号 K74049387910
商品名

クロサギ コスチュームベア 平野紫耀 新品未開封
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,333 円
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商品詳細

新品未開封平野紫耀クロサギコスチュームベア購入後は大切に保管しておりますが自宅保管の為、細かいことが気になる方は購入をお控えください。◆発送の際は防水加工をして形が潰れないように宅急便コンパクトにて発送させて頂きます。※他サイトにも出品中のため早い者勝ちとなります。#クロサギ#平野紫耀
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