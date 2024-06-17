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レトロ　吉徳　ぎょうざちゃん＆しゅうまいくん　タオル地　ぬいぐるみ　品
商品番号 R23542103238
商品名

レトロ　吉徳　ぎょうざちゃん＆しゅうまいくん　タオル地　ぬいぐるみ　品
ブランド名 ヨシトク
特別価格 税込 5,279 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィール。レトロ。吉徳。ヨシトク。YOSHITOKU。高島屋。ぎょうざちゃん＆しゅうまいくん。ぬいぐるみ。中古品。一度、自宅の洗濯機で洗濯しました。古いもの、中古品、自宅保管のため黒ずみ、汚れ、黄ばみ、リボンのほつれあります。布タグに洗濯バサミのハサミ跡あります。神経質な方には向きません。とてもかわいいぬいぐるみセットです。サイズ　ぎょうざちゃん　高さ約14cm。横幅約16cm。しゅうまいくん　高さ約13cm。横幅約11cm。中古品なのでよくご理解の上ご購入よろしくお願い致します。バラ売りは考えていません。コレクションにいかがですか？レトロ　高島屋　吉徳　ヨシトク　YOSHITOKUぎょうざちゃん　しゅうまいくん　ぬいぐるみコレクション
http://narcologia.ru/goods/traverse239626.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic686237.html
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