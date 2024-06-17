レトロ　吉徳　ぎょうざちゃん＆しゅうまいくん　タオル地　ぬいぐるみ　品

プロフィール。レトロ。吉徳。ヨシトク。YOSHITOKU。高島屋。ぎょうざちゃん＆しゅうまいくん。ぬいぐるみ。中古品。一度、自宅の洗濯機で洗濯しました。古いもの、中古品、自宅保管のため黒ずみ、汚れ、黄ばみ、リボンのほつれあります。布タグに洗濯バサミのハサミ跡あります。神経質な方には向きません。とてもかわいいぬいぐるみセットです。サイズ ぎょうざちゃん 高さ約14cm。横幅約16cm。しゅうまいくん 高さ約13cm。横幅約11cm。中古品なのでよくご理解の上ご購入よろしくお願い致します。バラ売りは考えていません。コレクションにいかがですか？レトロ 高島屋 吉徳 ヨシトク YOSHITOKUぎょうざちゃん しゅうまいくん ぬいぐるみコレクション



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