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- 《》激レア❗ammoon ドラム練習マット？
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商品詳細
本体は使用感ありです。動作は電源ランプの点灯だけ確認しました。その他、実用的な動作は全くの未チェックです❗未チェックの意味が分からない方は絶対に買わないでください。トラブルを避ける為、ジャンク扱いでお願いいたします❗付属品は何も付いてないです❗発送時は、折り畳んで発送致します。ご理解お願いいたします。値下げはしてないです。
http://narcologia.ru/goods/slide535987.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney318049.html
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