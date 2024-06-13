《》激レア❗ammoon ドラム練習マット？

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本体は使用感ありです。動作は電源ランプの点灯だけ確認しました。その他、実用的な動作は全くの未チェックです❗未チェックの意味が分からない方は絶対に買わないでください。トラブルを避ける為、ジャンク扱いでお願いいたします❗付属品は何も付いてないです❗発送時は、折り畳んで発送致します。ご理解お願いいたします。値下げはしてないです。