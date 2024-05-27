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シンバルブームスタンド2台
商品番号 M53292124847
商品名

シンバルブームスタンド2台
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用せずに仕舞い込んでいました器材整理の為出品致しますメーカーは不明動作は問題ありません宜しくお願い致します
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