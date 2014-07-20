限定　◉ポップコーンバケット◉グリーンメン　エイリアン

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商品詳細
東京ディズニーリゾートの限定バケットです！購入後、使用せず自宅保管していました。（飾ってもいないです）買い逃したかたにお譲りします！！！尚、新品未使用とは言え、一度人の手に渡ったものです。神経質なかたの購入はお控えください。#東京ディズニーリゾート#ポップコーンバケット#クリスマス限定#グリーンメン#トイストーリー#TDR
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