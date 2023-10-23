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HITACHI 模型　８７分の1スケール
商品番号 U81379145266
商品名

HITACHI 模型　８７分の1スケール
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱に破れがありますが撮影のため出しただけで保管してありました。美品です。
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