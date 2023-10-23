HITACHI 模型　８７分の1スケール

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商品詳細
箱に破れがありますが撮影のため出しただけで保管してありました。美品です。
http://narcologia.ru/goods/conception777057.html
http://narcologia.ru/goods/competitive398181.html
http://narcologia.ru/goods/organization478562.html
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