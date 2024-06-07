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BTOB ペンライト スローガン 特価
商品番号 E35228679657
商品名

BTOB ペンライト スローガン 特価
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ペンライト（箱付き）　・ver.5スローガン（袋なし）おまけにファンクラブ入会特典とメロディマガジンをお付けします。スローガンは7人の名前が入っていて出回りも少なく公式での取り扱いはないものと見られます。海外製品のためペンライトの箱に配送時にできた傷がありますが、製品に問題はないです。本体はペンライト、スローガン共に暗所保管していたため傷もなく美品です。ペンライト動作確認済み。即購入⭕️kpopBTOB비투비韓国ペンライト
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