BTOB ペンライト スローガン 特価

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商品詳細
・ペンライト（箱付き） ・ver.5スローガン（袋なし）おまけにファンクラブ入会特典とメロディマガジンをお付けします。スローガンは7人の名前が入っていて出回りも少なく公式での取り扱いはないものと見られます。海外製品のためペンライトの箱に配送時にできた傷がありますが、製品に問題はないです。本体はペンライト、スローガン共に暗所保管していたため傷もなく美品です。ペンライト動作確認済み。即購入⭕️kpopBTOB비투비韓国ペンライト
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