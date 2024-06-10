子どもに大人気 景品に最適なネコ型ポーチ 10個セット

すごくかわいいねこ型シリコン製ポーチ10個セット展示会やおみやげなどの配布/プレゼント用としてご利用いただけるよう10個セットをご用意。お祭り用の景品としてもいいと思います。■革新的なシリコーンポーチ環境にやさしく、耐熱・耐寒性に優れ、丸洗い可能な清潔さを実現当店自慢の新しいシリコーンポーチは、環境への配慮から設計され、優れた耐熱性と耐寒性を備え、さらには丸洗い可能な清潔さを提供します。この革新的なポーチは、あらゆる場面で活躍し、忙しい現代のライフスタイルに完璧に対応します。■５つの特長と利点①環境にやさしい素材シリコーンはリサイクル可能な素材であり、環境への負荷を最小限に抑えるために選ばれました。エコフレンドリーな選択をサポートしながら、高品質の製品を手に入れることができます。②耐熱性と耐寒性このポーチは極端な温度変化にも耐えることができます。暑い夏の日でも凍える冬の日でも、中身を適切に保護します。キャンプやアウトドアイベント、旅行に最適です。③丸洗い可能ポーチのお手入れ簡単。丸ごと水洗いが可能なので、汚れや雑菌の心配なくいつでも清潔に保つことができます。④スタイリッシュなデザインシンプルで洗練されたデザインは、どんなシーンにもマッチします。多彩なカラーバリエーションからお気に入りを選び、自分らしいスタイルを演出しましょう。⑤多目的な使い方メイクアップやスキンケアアイテム、文房具、アクセサリーなど、さまざまなアイテムを整理するのに便利です。旅行中や日常の中で、あなたの大切な品々を安全に保管します。★★★★★ お客様からいただいたお声 ★★★★★\"ちょっとした外出の小物入れとしてちょうどいい\"\"汚れても洗えばきれいになるので、私のような清潔好きにはもってこい\"\"シンプルなデザインが気に入って、何個も集めちゃいました。\"■素材シリコーン■寸法(1個あたり)横約9.5cm高さ約9cm奥行約4.5cm■重さ約53g■納期約3日



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