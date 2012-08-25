Rock You SELDER Orange Rev Come On Baby

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商品詳細
タイプ···ストラトキャスタータイプ シリーズ···Fenderセルダーのストラトキャスターになります。出音はストラトらしいシャリっとした音が出ます。これからギター始めたい方、とりあえずストラトが1本欲しい方などにおすすめです。状態：中古美品（目だたない擦り傷等はあります）音出し絶好調、コントロール系正常で確認済みネック、弦高問題無しフレット9割以上残ってます。外装は全体的に綺麗ですが、ピックガードにシール痕跡があります。付属品：無しクリーニング済み:指版の汚れ等も丁寧にクリーニング、レモンオイルを2度塗りしてあります。発送について：包装（プチプチ+段ボール）送料込み（メルカリ便サイズ160）で発送します。お急ぎの方には即日発送します。以上 中古品ということをご理解のご購入ください。タイプ...ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/message448627.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate901848.html
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