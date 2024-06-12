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Roland BOSS KTN-HEAD 100W ギターアンプ
商品番号 V16000255894
商品名

Roland BOSS KTN-HEAD 100W ギターアンプ
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 12,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RolandBOSSKTN-HEADKATANA-HEAD100wポータブル刀大きな傷等ない綺麗な商品です。本体及び電源コードになります。説明コンパクトでパワフル、100ワットのKATANAktn-headは鮮明に定義のROCKトーンでリッチ、人目をひく存在。ampには、統合された55へのアクセスをBOSSエフェクトはカスタマイズ自由BOSSTONESTUDIOeditorソフトウェアを使用してください。一度に最大15台のロードされ効果は異なり内側にサウンドを構築を実現します。これにより、十分な準備AMP。さらに、万能。KATANAktn-headは、エフェクトループとMIDIの統合、先進的なリグ、プレビューと練習のための便利な組み込みのモニタースピーカートーン、付いていないCAB。s09152616023
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