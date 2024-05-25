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赤富士
商品番号 U81039776654
商品名

赤富士
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 17,860 円
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商品詳細

赤富士５５✕６７✕６センチ２５年以上前に購入したものです。亡くなった祖父より、とても良い物だの聞いております。この絵を気に入って頂ける方に、ご購入していただけたらと思います。＃赤富士＃富士山＃絵画
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