ジェジュン直筆サイン入り2Lサイズ写真…Kim Jae-joong…⑦

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商品詳細
ジェジュン直筆サイン入り2Lサイズフォト…新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します。キム・ジェジュン韓国出身の男性歌手。2003年のデビューから2010年までは東方神起のメンバー…それ以降はJYJのメンバーとして活動…2017年以降はソロ・アーティストとしても活動の幅を広げている出生地：韓国公州市生年月日：1986年1月26日(年齢36歳)身長：179cm兄弟姉妹：SooyoungKim、スークジン・キム、ミンキュン・キム、ユスーン・キム、セオニー・キム、音楽グループ：東方神起(2003年–2010年)、JYJ(2010年から)、SMTOWN値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
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