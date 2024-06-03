【未使用】中国茶器　紫砂　茶壺　桃

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★未使用中国紫砂茶器 茶壺 桃★中国では、桃は不老長寿、邪鬼を払う呪力があると言われ、神の果実、不思議なパワーをもつフルーツです。また、桃という漢字が木偏に「兆」と書き、桃の花はとても多くの実（子供）を付けることから、多産を意味し、生命力の強い縁起のよいものとされています。一時期、中国茶にはまり、茶藝の国家資格を取るために何度か杭州・茶葉国際博物館へ行った際にコツコツ集めてきた茶器の1つです。全体に桃を装飾された可愛らしい茶壺非常になめらかな質感、落ち着いた深みある配色やグラデーション、計算された素晴らしい芸術的デザイン見て愉しむのもお勧めです。茶藝用の扉ありの食器飾り棚に入れて大切に保管しています。2006年10月にに中国杭州・中国茶国際博物館で購入サイズ約14×10×9cm※素人採寸になります。刻印あり付属品なし状態＊割れ・欠けはありません。＊確認した限りでは、傷・汚れはなさそうですが、分からない程度のうっすらした微小なものがある場合があります。見た感じでは綺麗な状態です。【注意】★確認はしていますが、目立たない程度の微小な傷などの見落とし、捉え方などによる相違がある場合があります。★未使用で綺麗な状態ですが、一度人の手に渡ったものです。迷いがある方・細かな状態を気になさる方・完璧を求められる方はご遠慮下さい。★デリケートな素材な上に、返品はトラブルになりますので、写真・内容をよくご確認頂き、ご納得後にご購入はお願いいたします。★不明な点はご購入前に必ずご連絡下さい。★自宅保管・素人検品・茶器の特質にご理解を頂ける方のみ、よろしくお願いいたします。★基本的にはお値下げしておりません。