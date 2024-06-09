ポケモンカード☆151 ブイユニ 未開封パック まとめ売り

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商品詳細
※SRがすでに出た残りのパックになりますのでデッキ構成用としてお願いします♪(2枚箱の確認はしてません、、)そのため内容に関する、低評価はお控え頂くようお願いしますm(__)m☆15111パック☆ブイスターユニバース8パック計19パック☆検索ワード☆蒼空ストリームリーフィアグレイシアニンフィアエーフィファイヤーサンダースブースターブラッキーイーブイイーブイヒーローズスペシャルアートポケカポケモンポケモンカードシャイニースターVリーリエマリィsrsaリザードンVMAXSR色違い未開封パックフュージョンアーツ25thスタートデッキVSTARスターバースアルセウスデッキシールドデッキケーススリーブタイムゲイザースペースジャグラー絶版かがやくロストアビスギラティナ白熱のアルカナルギアパラダイムトリガーVSTARユニバーススカーレットバイオレットexミモザトリプレットビートスノーハザードクレイバーストナンジャモSAR
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