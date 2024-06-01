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♪蒔絵化粧箱　江戸　少々いたみ
商品番号 M39649268425
商品名

♪蒔絵化粧箱　江戸　少々いたみ
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 10,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

蒔絵箱9.4㌢×15.2㌢厚2.9㌢です。刷毛小箱11㌢×3.4㌢×1.1㌢　桐箱17.5㌢×17.5㌢厚5.3㌢です。蒔絵箱にいたみのあるところがあります。江戸期の化粧箱です。
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http://narcologia.ru/goods/browse514891.html
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