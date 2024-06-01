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カシニョール　「赤い椅子」 リトグラフ　ノーサイン　額縁付絵画　美品
商品番号 Y58463244804
商品名

カシニョール　「赤い椅子」 リトグラフ　ノーサイン　額縁付絵画　美品
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 4,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。奥行き感と色合いの美しさから長く楽しんで飾っていただけます。　サイズ　画　約縦30、横45cm額　約縦45、横62、厚み1cm　状態　　良好。美品。　　　　　保管していたシートを新品額に　　　　　セットしました。　　　　　レゾネに入っていた作品の為、　　　　　中央縦線が薄く有ります。＊写真ご確認の上検討下さい。＊箱はありませんが安全な梱包を致します。＊ご不明点はお気軽にコメントお願い致し　ます。形式···額縁入り主題···風景・
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