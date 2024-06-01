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- カシニョール 「赤い椅子」 リトグラフ ノーサイン 額縁付絵画 美品
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。奥行き感と色合いの美しさから長く楽しんで飾っていただけます。 サイズ 画 約縦30、横45cm額 約縦45、横62、厚み1cm 状態 良好。美品。 保管していたシートを新品額に セットしました。 レゾネに入っていた作品の為、 中央縦線が薄く有ります。＊写真ご確認の上検討下さい。＊箱はありませんが安全な梱包を致します。＊ご不明点はお気軽にコメントお願い致し ます。形式···額縁入り主題···風景・
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