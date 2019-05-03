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- 値下げ！人間国宝！第14代今泉今右衛門 陶器 花瓶
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商品詳細
種類...宝瓶・花瓶人間国宝の第14代今泉今右衛門作の『錦梅牡丹絵花瓶』です直径約10センチ、高さ約13センチ箱付きです。
http://narcologia.ru/goods/stealth417576.html
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