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ディズニー　ボールペン シャーペン　まとめ売り　クリスマス多め
商品番号 Y35851228518
商品名

ディズニー　ボールペン シャーペン　まとめ売り　クリスマス多め
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディズニーリゾート製ボールペンシャーペンまとめ売りです。クリスマスデザイン多めのラインナップです。写真2枚目3枚目のものは未開封写真4枚目5枚目は開封済み、試し書き程度写真6枚目7枚目は目立った傷や汚れ無し写真8枚目以降のものはおまけです。インクが出なくなっている、部品の欠品、使用感による擦れ傷があるためです。使用感や擦れ傷など撮影しております。こちらはすでに梱包済みですので単品売り、バラ売り対応はできません。バラ売り対応のコメントがされた場合は、商品説明文をお読みになっていないものとしてブロックさせて頂きます。スムーズにお取引できる方のみ無言購入okです。35周年クリスマススノースノー
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