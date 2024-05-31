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ギブソンハムバッカー　刻印ナンバードベースプレート　79年製　未使用ビンテージ
商品番号 G17068528588
商品名

ギブソンハムバッカー　刻印ナンバードベースプレート　79年製　未使用ビンテージ
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

底の部分にパテントナンバーの刻印された、70年代末から80年代にかけてのものと思われるギブソンのハムバッカーの台座部分のみの出品です。ポールピースのネジをねじ込んだ跡が無く、いわゆるNOS状態でのこっていた物を35年ほど前にアメリカで入手し、その後ずっとコレクションとして保管していました。細かい傷はついていますがハンダ付などの後は一切無い未使用の状態です。
http://narcologia.ru/goods/pompous367723.html
http://narcologia.ru/goods/capitation712008.html
http://narcologia.ru/goods/financier171360.html

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