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- ギブソンハムバッカー 刻印ナンバードベースプレート 79年製 未使用ビンテージ
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商品詳細
底の部分にパテントナンバーの刻印された、70年代末から80年代にかけてのものと思われるギブソンのハムバッカーの台座部分のみの出品です。ポールピースのネジをねじ込んだ跡が無く、いわゆるNOS状態でのこっていた物を35年ほど前にアメリカで入手し、その後ずっとコレクションとして保管していました。細かい傷はついていますがハンダ付などの後は一切無い未使用の状態です。
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