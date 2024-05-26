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エヴァンゲリオン　綾波レイ　ビジュアルアートポスター(プラスチック製)
商品番号 W90790485284
商品名

エヴァンゲリオン　綾波レイ　ビジュアルアートポスター(プラスチック製)
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,279 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エヴァンゲリオン　綾波レイプラ製・ビジュアルアートポスターこちらはプラスチック製のアートポスターの為、紙製のポスターとは違って劣化しにくいので、是非ファンの方、コレクションにいかがでしょうか？フィギュアとかと一緒に、部屋に飾るのもオシャレで良いと思いますよ(*^^*)《他にもエヴァンゲリオンのグッズを出品中です。》グッズ種類···コレクション・フィギュアキャラクター···コミック・アニメ・ゲーム《検索用ワード》碇シンジ渚カヲル綾波レイ式波・アスカ・ラングレー真希波・マリ・イラストリアス惣流・アスカ・ラングレー碇ゲンドウ冬月コウゾウ葛城ミサト赤木リツコ伊吹マヤ青葉シゲル日向マコト真希波・マリ・イラストリアス加持リョウジキール・ローレンツ鈴原トウジ相田ケンスケ洞木ヒカリ碇ユイ赤木ナオコ惣流・キョウコ・ツェッペリンペンペン鈴原サクラ高雄コウジ北上ミドリ長良スミレロンギヌスの槍カシウスの槍一番くじビジュアルスタンドビジュアルシートビジュアルボード色紙ラストワン賞フィギュアマンガアニメゲーム映画DVDBlu-rayコミックポスターヱヴァンゲリオンヱヴァンゲリヲンビジュアルスタンドアクリルスタンドラストワン賞フィギュアキーホルダーコミックパンフレットポスターセル画パズル劇場版クリアファイル色紙タペストリーキャラクター···エヴァンゲリオンフィギュア種類···アクションフィギュア
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