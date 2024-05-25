MUSICMAN ミュージックマン　AXIS Trans Red

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商品ページをご覧いただき、ありがとうございます。商品に関するご質問は、お気軽にお問合せ下さいませ。(コメント返信及びお取引開始のご連絡に1日〜2日程度お時間を頂く場合がごさいます)------------------------------------------✅商品概要出品時に動作確認済みです。ガリなど出力の不具合は特に見られませんでした。長期保管によりブリッジ、ペグ、フロイドローズのロックナットに錆やくすみ、PUとボリュームコントロールノブに変色があります。ボディに細かな傷が入っている箇所、裏面の黒ペイントの色あせなどの使用感がありますが大きな打痕など目立つダメージは特にありません。フレット残量8割〜、ネックはやや順反りです。MUSICMAN製のハードケースが付属しています(一部傷有り)ケースにエアーパッキンを巻き、輸送箱としてそのまま使用いたしますので、ご了承の上ご購入にお進み下さいますようお願いいたします。------------------------------------------✅発送について・4～7日で設定させて頂いておりますが、 可能な限り、即日/1～2日でご対応いたします------------------------------------------✅お値下げについて・表示価格でお取引頂ける方を優先しております------------------------------------------▼当ショップのその他出品物はこちら▼#Aスマイル★生活雑貨管理番号:1