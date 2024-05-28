ビンテージ スーパー ファズ Vintage Super Fuzz 1972年製

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商品詳細
Univox（Shin-Ei)のOEMCompanion-National(Supro)1972年製VintageSuperFuzzWahスーパーファズの本家、Univox(Shin-Ei)の（OEMなので、Companion-Nationalのロゴが入っていますが、Univox(Shin-Ei)製作の固体です。）ビンテージスーパーファズです。現行物ではないビンテージの本物のSuperFuzzの音です。TheWhoのピート.タウンゼントなどレジェンドギターリスト達がこぞって使っていた伝説のファズです。トランジスターも初期の角の丸いトランジスターが使われていて,BOSSのFS-2とくらべても圧倒的に違う本物のビンテージファズサウンドです。ワウはファズのスイッチを入れると何故かボリュームペダルの動作になり使用方法を調べていない為、ファズ＆ワウとしての使い方が分かりませんので今回ビンテージスーパーファズとして出品いたします。ノンクレーム、ノンリターンでお願いいたします。
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