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ビンテージ スーパー ファズ Vintage Super Fuzz 1972年製
商品番号 U94733116130
商品名

ビンテージ スーパー ファズ Vintage Super Fuzz 1972年製
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 14,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Univox（Shin-Ei)のOEMCompanion-National(Supro)1972年製VintageSuperFuzzWahスーパーファズの本家、Univox(Shin-Ei)の（OEMなので、Companion-Nationalのロゴが入っていますが、Univox(Shin-Ei)製作の固体です。）ビンテージスーパーファズです。現行物ではないビンテージの本物のSuperFuzzの音です。TheWhoのピート.タウンゼントなどレジェンドギターリスト達がこぞって使っていた伝説のファズです。トランジスターも初期の角の丸いトランジスターが使われていて,BOSSのFS-2とくらべても圧倒的に違う本物のビンテージファズサウンドです。ワウはファズのスイッチを入れると何故かボリュームペダルの動作になり使用方法を調べていない為、ファズ＆ワウとしての使い方が分かりませんので今回ビンテージスーパーファズとして出品いたします。ノンクレーム、ノンリターンでお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Addict177118.html
http://narcologia.ru/goods/assessor645203.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming216092.html
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