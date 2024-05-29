沙花叉クロヱ 2022誕生日記念グッズ

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商品詳細
当時、予約購入しましたが不要になりましたので出品。2022年誕生日記念グッズのフルセットの新品未開封品となります。ボイスは付いていませんのでご注意ください。また、新品未開封ではありますが一度人の手に渡っておりますので、過度に状態を気にされる方は購入をご遠慮ください。値下げ交渉は致しません。
http://narcologia.ru/goods/recuperation97021.html
http://narcologia.ru/goods/diamond910158.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture103641.html
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