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ポケモンカードゲーム クレイバースト シュリンクなし ペリペリつき
商品番号 U25439653995
商品名

ポケモンカードゲーム クレイバースト シュリンクなし ペリペリつき
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームバイオレットex1boxペリペリつきシュリンクなし購入の際にシュリンクを剥がしての購入だったためシュリンクはついていません。未サーチ、製造番号一致封入率等変わりません。ご安心して開封ください！送料削減のため、箱は折り畳んで発送させていただきます！即購入可能しっかり梱包して早急に発送いたします！種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)
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