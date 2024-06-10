セスナ翼の本物になります。

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商品詳細
日本航空で買ったセスナの翼になります。
http://narcologia.ru/goods/moisture650769.html
http://narcologia.ru/goods/freshman763556.html
http://narcologia.ru/goods/rouge359910.html
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