ウルトラレプリカ　オーブリング　最安値

ご覧頂きありがとうございます。ウルトラレプリカオーブリング動作確認済み。開封し一通り遊びましたが、それ以降は暗所にて保管しておりました。尚、本品はあくまでも中古品であり擦れ等がありますので美品、完全品をお求めの方はご遠慮ください。即購入可能です。バラ売り不可画像の物が全てになります。検索用s.h.figuartsフィギュアーツブレーザーソフビ