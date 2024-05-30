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種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンのカードです。外側に傷、ダメージは無いと思いますがトラブル防止のためご確認のうえ購入のご検討をお願いします。自引きとなります。被りで、コレクションに不要なので出品します。すみません、自分の気持ちを。。。何回買ってもエリカの招待が当たらない(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥｀)悔しい。！注意事項！・中古品のため、神経質な方や美品をお求めの方はご購入をお控えいただきますようお願い致します。・すり替え等防止含め、お取引後のクレームや返品・返金は受け付けておりません。予めご了承願います。・コメント途中の場合でも購入者を優先させて頂きます。・素人管理となりますので、ご理解いただきますようお願い致します。値引きの対応はしておりません。ご了承願います。