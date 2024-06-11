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Pearl DEMON CHAIN P-3002C/B ダイレクトドライブ変換可
商品番号 E12065773228
商品名

Pearl DEMON CHAIN P-3002C/B ダイレクトドライブ変換可
ブランド名 Espare
特別価格 税込 20,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は、閲覧いただきありがとうございます。こちらは、Pearlから出ているデーモンチェーンの限定色となっております。3年前に新品で購入し新しいペダルを購入した為出品します。また、ビーターが純正タイプのものに合わせてキタノチタンビーターも付属しておりますのでお買い得かと思われます。ダイレクトドライブに変換するキットも付属しておりますので検討よろしくお願いします。チューニングキーだけ付属してませんのでご理解の程願います。PearlTAMAYAMAHADW
http://narcologia.ru/goods/diamond57858.html
http://narcologia.ru/goods/browse536091.html
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